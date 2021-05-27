嘉義新增3本土案足跡曝光 台中確診者在嘉義足跡也公布
中央流行疫情指揮中心今天宣布嘉義市新增確診個案有2例、校正回歸1例，市長黃敏惠下午線上說明，案6549為昨天案6104男大專生的家人，案6548曾跟新北友人接觸，案6550因工作曾與新北、彰化同事去洽公一起用餐，皆有明確接觸來源。
黃敏惠指出，案6549是昨天公布案6104男大專生的40多歲母親，目前沒無相關症狀，本月25日採檢、27日確診，接觸的3名家人現居家隔離中，足跡跟男大專生相同，都已清消完成。
案6548則是50多歲女性，本月16日曾與新北友人接觸，23日新北友人確診便通知她，且她也出現疑似症狀，主動聯繫嘉市衛生局安排採檢，於27日確診，現匡列1名家人居家隔離。
案6548相關涉足地點都停留約10分到30分鐘，有戴口罩，包括共和市場、7-11湖仔內門市、光南大批發、中山路小三美日、忠孝路南山人壽、種杏中醫診所等；市府已消毒完成，衛生局也通知店家應於26日完成店內消毒。
案6550為70多歲男性，本月17日跟新北與彰化同事開車到屏東縣九如鄉等地洽公，他21日再跟新北同事到新北瑞芳洽公，期間一起用餐；23日因同事確診，衛生局24日接獲其他縣市衛生局轉介通知後，立即他安排採檢並列居家隔離，並於26日確診，目前匡列1名家人居家隔離，相關足跡包括21日曾兩次到先期轉運中心搭車。
此外，黃敏惠表示，台中確診的案6100，曾在本月17日從台中搭乘自強號139車次抵達嘉義車站，並由親友開車接送返家，確診後收治醫院治療，並匡列接觸者2名家人居家隔離。
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