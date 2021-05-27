北市都更處替代役快篩陽性 框列17人快篩、全樓層消毒
北市今日傳出有替代役快篩呈陽性反應，該名替代役在台北市政府都市更新處服務，過去並沒有任何症狀。都更處表示，目前已框列17名接觸者快篩，替代役男則是進防疫旅館隔離，上午也已完成全層樓清消，並安排員工居家辦公。
疫情延燒北市公家機關，位在南京東路的都更處內有一名替代役快篩陽性，疑似在寢室內遭傳染，後續PCR檢測結果始可確認是否確診。
都更處說，昨天晚間10點接到通知後，就框列了17名接觸者快篩與居家辦公。另外，今天早上7點30分完成全樓層清消作業，包括辦公室空間、茶水間、廁所及樓梯間均依規定消毒。
都更處表示，該名替代役的辦公場所，將會靜置24小時，且該區域範圍成員無論有無接觸全數居家自主管理2週。
都更處指出，整個處有123人，疫情升級為三級警戒前，即要求半數以上成員居家辦公，異地辦公分流，目前辦公室已經完成清消作業，後續仍將安排同仁居家辦公，維持機關正常運作。
疫情快報
▪【專題】台灣有哪些疫苗？哪個縣市接種率最高？
▪【今日疫情懶人卡】新增401例本土、266例校正回歸 13人死亡
▪【整理包】疫情波及16間醫療機構 門急診異動一次看
▪【整理包】全台社區篩檢站報你知！有症狀、相關接觸史再前往採檢
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言