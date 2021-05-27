北市都更處替代役快篩陽性 框列17人快篩、全樓層消毒

北市今日傳出有替代役快篩呈陽性反應，該名替代役在台北市政府都市更新處服務，過去並沒有任何症狀。都更處表示，目前已框列17名接觸者快篩，替代役男則是進防疫旅館隔離，上午也已完成全層樓清消，並安排員工居家辦公。

疫情延燒北市公家機關，位在南京東路的都更處內有一名替代役快篩陽性，疑似在寢室內遭傳染，後續PCR檢測結果始可確認是否確診。

都更處說，昨天晚間10點接到通知後，就框列了17名接觸者快篩與居家辦公。另外，今天早上7點30分完成全樓層清消作業，包括辦公室空間、茶水間、廁所及樓梯間均依規定消毒。

都更處表示，該名替代役的辦公場所，將會靜置24小時，且該區域範圍成員無論有無接觸全數居家自主管理2週。

都更處指出，整個處有123人，疫情升級為三級警戒前，即要求半數以上成員居家辦公，異地辦公分流，目前辦公室已經完成清消作業，後續仍將安排同仁居家辦公，維持機關正常運作。

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