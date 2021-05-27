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北市忠孝西路派出所1警篩陽　今全員PCR檢測陰性確定

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導
台北市警察局中正一分局。記者李隆揆／攝影
台北市警察局中正一分局。記者李隆揆／攝影

台北市警局中正一分局忠孝西路派出所前天「預防性快篩」，1名警員篩陽，全員36名員警PCR檢測結果至今午全數出爐，皆陰性確定，警駐地經2次清消，員警最快今晚就會重新進駐，照常上班。

警方表示，忠孝西路派出所考量轄內包含台北車站、台大醫院等人流密集場所，5月25日安排「預防性快篩」，該所全員37人，扣除1名公傷假警員，當晚36人到和平醫院篩檢，其中1名蘇姓警員雖無症狀仍篩陽，送至防疫旅館等待檢測結果。

PCR檢測結果昨起陸續出爐，今午確定全員陰性，警方說，自5月25日1員篩陽後，所內人員立即進行自主健康管理，駐地已請專人清消2次，最快今晚人員就能重新進駐，派出所照常運作。

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