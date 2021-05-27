新冠肺炎本土個案 出現百歲人瑞確診者

中央流行疫情指揮中心今天宣布，國內新增401例本土病例、4例境外移入，及266例校正回歸個案，今天本土個案中出現百歲人瑞確診者。台灣新冠肺炎本土個案超過5000人。

指揮中心指揮官陳時中今天下午在記者會中表示，新增401例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土病例，為190例男性，211例女性，年齡介於未滿5歲至100多歲，發病日介於4月26日至5月26日。

個案分布以新北市177例最多，其次為台北市130例，桃園市18例，基隆市15例，高雄市14例，彰化縣10例，台中市7例，花蓮縣6例，宜蘭縣、新竹縣各5例、台東縣4例，屏東縣3例，嘉義市、連江縣各2例，苗栗縣、南投縣及雲林縣各1例。

陳時中進一步表示，校正回歸個案266例中，為140例男性、126例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於15日至26日；個案分布以新北市146例最多，其次為台北市101例，宜蘭縣5例，桃園市4例，彰化縣及台中市各3例，基隆市2例，嘉義市及台南市各1例。

綜上所有個案，其中萬華活動史相關152例、茶藝館相關25例、獅子會相關6例，其他已知感染源222例、關聯不明145例、疫調中117例。相關疫情調查持續進行中。

新增4例境外移入病例中，案6175、案6369分別為30多歲及印度籍20多歲男性，於5月24日自印度入境，持有登機前3日內檢驗陰性報告，入境後至檢疫所集中檢疫並採檢，於今天確診。

案6557、案6585均為20多歲菲律賓籍男性，持有登機前3日內檢驗陰性報告。案6557於5月10日來台工作，5月26日自主管理期滿後自費採檢，於今天確診。案6585於5月26日來台工作，入境後至檢疫所集中檢疫並採檢，於今天確診。上述4名個案在台期間並無症狀。

國內累計6761例確診，分別為1124例境外移入，5584例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另15例（案530、1589、1676、1591、1886、2067、2068、2528、2530、3549、3975、3989、3990、3991、4726）移除為空號。確診個案中59例死亡。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

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