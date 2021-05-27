解隔離新制 符三條件 一採Ct值大於等於30可解隔離

中央流行疫情指揮中心今天公布確診者解除隔離治療新條件，無症狀、輕症者同時符合，退燒至少1天且症狀緩解，距發病日已達10天者，(無症狀者，發病日以採檢日計算)，無須採檢即可解隔離，並由衛生單位開立自主健康管理通知書，進行7天自主健康管理，自醫院或檢疫所離開，不得搭大眾運輸工具。

指揮中心表示，隔離治療個案，符合三種條件可解隔離，並由衛生單位開立自主健康管理通知書，進行7天自主健康管理，包含退燒至少1天且症狀緩解，距發病日已達10天者，(無症狀者，發病日以採檢日計算)，一次呼吸道檢體，PCR陰性或Ct值≥30。

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