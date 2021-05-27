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解隔離新制！符3條件 一採Ct值≥30可解隔離

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解隔離新制 符三條件 一採Ct值大於等於30可解隔離

聯合報 / 記者蕭羽耘楊雅棠謝承恩邱宜君／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心5月27日14:00記者會出席名單第一排由左到右為中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、發言人莊人祥，第二排為醫療應變組副組長羅一鈞、醫療應變組副組長王必勝 。記者楊雅棠／攝影
中央流行疫情指揮中心5月27日14:00記者會出席名單第一排由左到右為中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、發言人莊人祥，第二排為醫療應變組副組長羅一鈞、醫療應變組副組長王必勝 。記者楊雅棠／攝影

中央流行疫情指揮中心今天公布確診者解除隔離治療新條件，無症狀、輕症者同時符合，退燒至少1天且症狀緩解，距發病日已達10天者，(無症狀者，發病日以採檢日計算)，無須採檢即可解隔離，並由衛生單位開立自主健康管理通知書，進行7天自主健康管理，自醫院或檢疫所離開，不得搭大眾運輸工具。

指揮中心表示，隔離治療個案，符合三種條件可解隔離，並由衛生單位開立自主健康管理通知書，進行7天自主健康管理，包含退燒至少1天且症狀緩解，距發病日已達10天者，(無症狀者，發病日以採檢日計算)，一次呼吸道檢體，PCR陰性或Ct值≥30。

新冠肺炎 COVID-19

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