一數據顯示病毒傳播力陡降！醫樂觀：疫情已踩住煞車
國內疫情是否已過高峰期？自中央流行疫情指揮中心22日首度公布「校正回歸」數字之後，醫界對疫情趨勢各有解讀、說法不一。衛福部草屯療養院醫師沈政男分析近日數據後相對樂觀，認為以R0值來看，國內疫情明顯已「踩住煞車」。
指揮中心昨（26）日公布新增本土確診302例，另有331例校正回歸，沈政男醫師在臉書表示，25、26兩日的新增病例「簡單說，沒有差別」，這代表病毒傳播力已在下降中，因為若傳播力沒變，母數越來越大，新增確診照理來說也會更多。
他接著提出使用外國網站推算出的R0值，佐證自己的看法。「R0（基礎再生數）」是傳播力指標，指的是一個指標個案在完全無免疫力族群中，能直接感染多少例個案的平均數，R0值大於1表示疫情可能擴散，小於1則代表疫情可能滅絕。
沈政男算出國內R0值在5月15日超過6，是疫情以來最高點，但其後開始明顯下降，直衝向1，甚至降到1以下。他說明，雖然還有一些病例尚未回補，但可以肯定的是，R0值從15日以後已明顯降低。
他舉例，這種情形就像一輛催緊油門、從10秒內加速到時速100公里的汽車，如果沒有踩煞車，時速不會只停在100公里，但若接下來2秒內時速突然降到80公里，意思是這輛車不只放掉油門，還踩了煞車。就如同台灣疫情，染疫者被隔離了，大家都戴上口罩，也就煞住病毒傳播力。
沈政男今天並補充資料，推估出台北市的R0值在24日已降到1以下，喊話「大家對疫情控制要有信心！」。他認為目前雙北的問題在於篩檢能量太差，且沒做好病情分流，否則疫情趨緩的實況早就被彰顯出來。
他強調，台灣去年防疫的成功，是因為全民共同犧牲自由與方便，築起社區防線，為公家防疫體系接住許多暴投。這次的防疫疏漏，等疫情過去勢必徹底檢討，但現階段必須捐棄成見，重新築起社區防線，而且要蓋得更高更長。
然而相較於沈政男的樂觀，部分網友仍憂心忡忡，認為目前PCR尚有4、5萬份待驗，校正後的數字也不斷回歸，說疫情已趨緩恐怕言之過早。
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