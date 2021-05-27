嘉市首度單日新增2例加校正1例 確診大專生親友疑染疫

中央流行疫情指揮中心今天宣布嘉義市新增確診個案有2例、校正回歸1例，目前嘉市累積5例。據了解，今天新增案例，疑為昨天案6104的嘉縣就學男大專生同住家人，另2例則與大專生無關，是與北部有接觸而感染；嘉市長黃敏惠預計今下午3點開線上直播，說明3個案的情況、相關足跡、匡列對象等。

據指出，案6104因學校宿舍同寢的彰化室友本月23日確診，隨即與衛生單位清查接觸者，匡列51人居家隔離、6人自主健康管理，其中8名教職員，校方也緊急開防疫會議，校內及周遭迅速消毒；而該間宿舍共5人，第1名確診的彰化室友疑15日返鄉，接觸到回娘家的阿姨，之後阿姨確診才被匡列採檢，案6104為第2名確診。

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