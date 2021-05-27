台灣高等法院已2法警確診 今再傳1法警快篩為陽性反應

新冠肺炎疫情爆發以來，台灣高等法院已有2名法警確診，今天在傳出1名法警因身體不適，昨天快篩為陽性反應，衛生單位已令居家隔離，等待PCR檢測結果。

高院表示，這名法警的辦公區域在台北市中正區貴陽街民事庭大樓，因已確診的第二名法警曾在5月21日值民庭大樓警衛班，這名警自5月24日起居家自我健康監測，未再進入法院。

高院調查，今天的這名法警接觸者與第二名確診法警重疊，因此沒有再新增自主隔離對象。

高院一名刑事庭法警本月18日確診新冠肺炎，高院緊急匡列接觸者，為第一例確診法警。

經統計，5月24日高院刑事紀錄科一名錄事的家人確診，幸好錄事PCR檢測為陰性。5月21日民事庭一名工友的家人確診，工友採檢後也確認為陰性。因新冠肺炎三級警戒期間延長至6月14日，高院的三級警戒措施也同步延長。

目前高院民事庭大樓出入口、法警室、地下一樓已在5月23日完成第二度消毒。

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