北市文山一警分局5人確診 全局266人都要快篩

台北市警察局文山第一分局自22日起後陸續有4人確診，今天再證實又有一名勤務中心警員確診，已安排全局約266人都要儘速快篩。

文山一分局勤務指揮中心一名巡佐22日被通知核酸檢測（PCR）陽性、新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診；隨後25日又證實警分局勤務中心主任和一名工友也確診；昨天又有一名異地辦公的警務員染疫。

不料，勤務指揮中心一名警員昨晚收到衛生單位通知其PCR結果為陽性，又再添一名確診案例。

文山一分局今天證實，目前局內確診者已達5人，昨晚確診警員和首例確診的巡佐先前辦公座位相鄰，雖然其事後快篩為陰性，但昨晚收到PCR陽性通報後也是相當錯愕，後續都依衛生機關指示及相關規定辦理。

為避免疫情擴散，文山一分局說，已爭取全分局約266人（包含轄下所有派出所、交通分隊和公有在內）進行快篩，將儘速辦理，以確保勤務運作及保護員警健康安全。

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