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台大院長求救 指揮中心：全島一命 大家互相支持

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥。圖／指揮中心提供
中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥。圖／指揮中心提供

國內疫情嚴峻，台大醫院院長吳明賢昨對社會發出求救信，指台大把小兒加護病房都改裝、收治成人，仍不敷使用。中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今表示，已看到院長的呼籲，大家要支持雙北醫療量能上承受的壓力，今日全國防疫會議上，各縣市一致支持中央統籌調度資源，全島一命，大家互相支持。

為緩解醫療量能，陳宗彥表示，他們在專家會議不斷去修正治療後解隔離的條件，就是要加速讓可回家居家隔離或自主管理患者加速回到住家，讓醫療資源妥善運用，以利治療後續的患者。未來實施新的解隔離規範時，請各醫療院所依照指引進行，希望患者和家屬也要配合，讓醫療量能順利運作。

至於中央研判是否會步上SARS封院後塵，陳宗彥說，每次疫情政府都要謹慎面對，也有相關經驗供檢討跟改進；醫院是政府要確保保護的對象，這是對抗疫情的重要防線，指揮中心一定和醫療院所站在一起。

此外，媒體詢問，未來是否考慮疫情嚴重的城市，單獨升為四級警戒？陳宗彥說，日前指揮中心才宣布全國三級警戒到6月14日，以現在的狀況和各項條件，還沒有到四級警戒，指揮中心會不斷滾動檢討，8月底為止總計會有1000萬劑疫苗，分批陸續到貨。

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