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鄉鎮市區版「本土病例地圖」上線 點開掌握身邊確診多少人

聯合新聞網 / 綜合報導
程式開發專家江明宗自製「台灣本土病例地圖」，並以鄉鎮市區劃分，讓民眾能更了解自身周圍的染疫狀況。 圖擷自台灣Covid-19本土病例地圖
程式開發專家江明宗自製「台灣本土病例地圖」，並以鄉鎮市區劃分，讓民眾能更了解自身周圍的染疫狀況。 圖擷自台灣Covid-19本土病例地圖

國內本土疫情嚴峻，各地確診人數持續攀升，相關足跡遍佈全台，讓民眾人心惶惶。對此，程式開發專家江明宗自製「本土病例地圖」，只要開啟網站的定位模式，就能馬上了解自身位置附近的確診個案數量。

曾任職台南市政府智慧城市辦公室執行祕書的江明宗，近日在個人臉書公開自製的「台灣Covid-19本土病例地圖」，只要授權網站存取使用的裝置定位，就能透過點選地圖上的特定地區，了解當地的確診人數、總人口及每一萬人口的染疫比率。

江明宗指出，國內目前已經累積逾5千例確診及30多例死亡個案，過去製作的縣市層級統計圖已不敷使用，因此他額外再製作了這份以鄉鎮市區層級規劃的確診地圖，幫助民眾能更清楚掌握居家附近的感染狀況。

江明宗說明，地圖除了顯示鄉鎮市區的案例資料，圖中各鄉鎮市區的顏色也會依據確診案例的多寡呈現不同深淺；此外他也補充，目前該地圖僅以顯示數據為主，若未來時間允許，他會繼續嘗試結合其他資料，讓資訊更加完整。

江明宗表示，歡迎民眾利用該地圖去做其他運用，也歡迎各方人士提供建議；文末他則提醒，地圖中所有資料皆來自傳染病統計資料查詢系統，程式會每個小時更新一次，不過通常仍會比指揮中心的通報統計延遲一天，呼籲民眾使用時多加留意。

新冠肺炎 COVID-19

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