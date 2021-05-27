5月27日疫情懶人卡／中市新增11確診足跡公布 高市父子找無感染源
疫情急速升溫，多縣市都有個案，每天各地傳聞紊亂，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握。（延伸閱讀：5月26日疫情懶人卡）
▌高市新增2父子確診 找無感染源
高雄市今天新增2例本土個案為一對父子，研判兒子不只感染父親，還傳染2名牌友。由於目前找無兒子感染源，高雄市衛生局表示，正靠疫調追蹤可能接觸者及感染源，還在持續匡列中。...more
▌台中新增11例確診 足跡遍布市場、家樂福、大坑步道
台中今天新增11例本土確診個案，台中市政府公布足跡，包括大坑十號步道、家樂福青海店、水湳市場、小林眼鏡太平店、芫儂公司等入榜。...more
疫情快報
▪【專題】台灣有哪些疫苗？哪個縣市接種率最高？
▪【今日疫情懶人卡】中市新增11確診足跡公布 高市父子找無感染源
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▪【整理包】全台社區篩檢站報你知！有症狀、相關接觸史再前往採檢
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