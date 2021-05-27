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今全台18縣市飆高溫 吳德榮：周六梅雨鋒到防劇烈天氣

5月27日疫情懶人卡／中市新增11確診足跡公布 高市父子找無感染源

聯合新聞網 / 綜合報導

疫情急速升溫，多縣市都有個案，每天各地傳聞紊亂，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握。（延伸閱讀：5月26日疫情懶人卡

▌高市新增2父子確診 找無感染源

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新冠肺炎 COVID-19

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