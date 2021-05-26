高市父子找無感染源 高市：持續匡列中

高雄市今天新增2例本土個案為一對父子，研判兒子不只感染父親，還傳染2名牌友。由於目前找無兒子感染源，高雄市衛生局表示，正靠疫調追蹤可能接觸者及感染源，還在持續匡列中。

高雄市今天新增2例本土個案，案5888為60多歲男性，從事按摩業，並為案5889兒子，疑似由子傳父。而兒子前往打牌時，也疑似傳染牌友，目前2人快篩陽性。由於可傳染期長足跡多，目前匡列119人。

高雄市政府下午召開防疫會議，市長陳其邁會後主持記者會時表示，要全力找出感染源，打牌可能是感染源，除了匡列牌友還擴大範圍，把可能的感染源或接觸者找出來，要靠疫調追蹤，提醒市民戴口罩並保持社交距離。

針對此案與屏東潮州群聚案皆有傳染牌友情形，衛生局表示，目前疫調還沒有找到2案相關關聯性，但牌友出現2個疑似個案，正在密切追蹤可能性，不能直接說跟屏東牌友有關，還是獨立家庭群聚事件。

衛生局簡任技正潘炤穎表示，案5888目前還沒有確認感染源，警方昨天協助匡列119人，但是這個還不夠，從目前跡證可知，還有非常大的風險，再參照屏東潮州案，或許感染源能從當中找到蛛絲馬跡，正朝這方向擴大匡列。

他指出，案5888是按摩師，工作現場或到府服務有些客戶，疫調過程很詳實提供資料，目前都有確實匡列在接觸者的名單裡面。至於人與人的連結，只能證實的確有到府到宅服務的工作，目前掌握是3個人，且快篩呈現陰性。

潘炤穎表示，目前實驗室檢驗很多都是輪3班，24小時執行，半夜接到有陽性個案，就由衛生局跟警察局雙軌進行疫調，透過個資追人，像確診個案搭過計程車等資訊，都要跨區、跨分局追查，辛苦不在話下，很感謝警方協助。

至於案5888曾多次就診，潘炤穎說明，他14日就出現相關症狀，也積極就醫，在同家診所有4、5次就醫紀錄，但相關症狀或TOCC（旅遊史、職業別、接觸史、群聚）可能未被注意，沒詢問到疫情風險。衛生局已針對醫院進行接觸者匡列，目前醫院匡列接觸者快篩都是陰性，PCR持續進行中。

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