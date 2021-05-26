基隆成功市場增1攤商確診 自主延長停業至6/3

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，基隆成功市場新增1名攤商確診，已有3名攤商和5名家人染疫，成功市場原停業至30日凌晨0時，已自主延長至6月3日晚上12時。

基隆市長林右昌今天在記者會表示，成功市場專案已有8人確診，一開始的案2564曾去過西門町的紅寶石歌廳消費，個案於19日確診，他的兒子（案3085）、女兒（案3087）和女婿（案3086）也都在20日確診，另外，隔壁的攤商（案3519）也傳染給個案的曾孫（案4369）和兒子（案5205），這家族共有3人確診。

林右昌指出，中央流行疫情指揮中心昨天公布的確診名單中，基隆市成功市場攤商新增一例個案，就是案5208，個案的攤位在案3519的旁邊，被市府匡列為可能的密切接觸者，經採檢後確診。

林右昌指出，成功市場案到目前為止已有3名攤商確診，市府匡列密切接觸者20人接受核酸檢測（PCR）採檢，其中8人結果出爐，一名陽性為案5208，7名陰性，其餘12人正在等待檢驗結果，成功市場管委會因此宣布，自主延長停業至6月3日晚上12時止。

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