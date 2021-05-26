自11日起共34名死亡案例 全在雙北

國內新冠肺炎疫情延燒，據指揮中心統計，自11日起，此波疫情共計34例死亡，皆在雙北；今天新增11名死亡個案中，一名5旬男子倒臥公寓，送醫後仍不治，今天確診新冠肺炎。

根據指揮中心統計，自11日起，此波疫情共計34例死亡，全都集中在雙北地區，其中又以新北市人數最多，共20例、台北市則有14例。

中央流行疫情指揮中心今天宣布，國內新增11名死亡個案，創下疫情發生以來新高。晚間補充死亡個案資料顯示，其中一名50多歲男性（案5869），25日由民眾發現倒臥公寓，送醫後宣告死亡，於今天確診。

甚至還有2名確診者是在集中檢疫所或防疫旅館隔離死亡，案4666是一名70多歲女性，曾接觸確診個案，16日出現咳嗽等症狀，18日因檢驗陽性至防疫旅館隔離，24日確診，25日症狀惡化，送醫後死亡。

另1名為案4984，為70多歲男性，有萬華活動史，20日至社區篩檢站採檢，當日無症狀，22日曾於集中檢疫所視訊診療，24日確診、當天死亡。

還有1名死亡個案（案3305），確診後至集中檢疫所隔離，因症狀持續盡快安排住院，仍在隔日不治身亡。該個案為60多歲男性，有高血壓性心臟病慢性病史，有萬華活動史，15日出現發燒、咳嗽、流鼻水症狀，21日確診後至集中檢疫所，24日因症狀持續住院，25日死亡。

案2865、案3213、案3980、案4273、案5098都是在院內死亡，年齡介於50至70多歲，其中4人有慢性病史。值得注意的是案4273，有中風、高血壓等慢性病史，曾接觸確診個案，早在4月24日就因其他原因住院，5月20日出現發燒、咳嗽、肺炎等症狀，23日確診，25日死亡。

案2877及案4373皆是男性，分別為70多歲及50多歲，都有慢性病史，1人有萬華活動史、1人曾接觸確診個案，以指揮中心提供資料，暫時無法辨識2人究竟是在家死亡或在醫院死亡。

商品推薦