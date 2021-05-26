北市中正一警分局員警快篩陽性 PCR檢測陰性

台北市警察局中正第一分局忠孝西路派出所一名蘇姓員警昨天快篩結果為陽性，其PCR檢測今天傍晚出爐為陰性，但警局為求慎重仍於今晚實施預防性消毒。

為確保員警健康，中正一分局昨天特別安排轄下忠西所全體36名員警到醫院進行快篩，結果有一名蘇姓員警結果為陽性，但並無新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）染疫相關症狀，隨後立即接受核酸檢測（PCR）。

中正一分局今晚透過新聞稿表示，蘇姓員警PCR檢驗結果於今天傍晚出爐，結果為陰性，結果讓員警們士氣大振。

但為求慎重，中正一分局說，今晚6時起仍實施分局本部預防性消毒，另為避免員警群聚感染風險，兼顧警察各項勤業務銜接，將全力協助同仁作好自主健康管理，並調派各單位支援警力，持續維護轄區治安。

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