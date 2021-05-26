台中增11例確診 東區一家4口都染疫

台中市政府今天公布新增11例新冠肺炎本土個案，其中5例與西屯區泰安國小附幼群聚案有關，還有東區一對父子昨天確診後，今天同住的妻子與小二女兒也確診。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，台中市長盧秀燕下午在台中市流行疫情指揮中心記者會中公布，今天新增11例確診個案，其中5例與西屯區泰安國小附設幼兒園群聚案有關，2例為東區一對母女、1例美樂地KTV夜唱團第三包廂女大生，還有2例是昨天公布確診者的室友，另1例有雙北旅遊史，但感染源不明。

台中市衛生局長曾梓展表示，與泰安國小附幼有關的5例確診個案，分別是43歲泰安附幼老師、69歲附幼確診老師的父親、41歲泰安附幼園長、幼兒園4歲男童、泰安國小1年級男童等。

昨天東區一名44歲科技公司品保人員與6歲兒子確診，曾梓展說，品保人員的42歲妻子與國小2年級女兒今天也確診，目前同住家屬皆已匡列居家隔離，除爺爺行動不便未採檢外，其餘皆已完成採檢。

與夜唱團有關的台中科大女大生確診，曾梓展表示，22歲的女大生13日曾至美樂地KTV夜唱，與朝陽科大及中國醫大夜唱團同時段，17日自台中搭乘晚間7時17分開往嘉義的自強號返家，20日因喉嚨沙啞曾至診所就醫，21日收到簡訊通知為可能接觸者至鄰近醫院採檢，24日接獲嘉義市衛生局通知採檢結果陽性，收治負壓隔離病房治療。

曾梓展指出，西屯區37歲確診男性，為寵物美容師及從事植栽藝術工作，在家接案未與客戶接觸，是昨天確診的工廠作業員室友。龍井區23歲確診女性，為昨日公布從新北市轉來台中市確診男大生的女性友人。另外，西屯區71歲確診女性則有雙北旅遊史，目前感染源不明。

盧秀燕呼籲中央，盼中央儘速採購疫苗，讓警消、醫護人員及全民能於6月初施打，也希望中央5月底前趕快通過特別預算，以現金紓困方式協助受疫情影響的民眾。她還呼籲中央應同意企業設置快篩站，由指揮中心或地方政府媒合醫療資源，健全台灣防疫網絡，也保經濟命脈。

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