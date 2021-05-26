台中增11例確診 東區一家4口都染疫

中央社 / 台中26日電

台中市政府今天公布新增11例新冠肺炎本土個案，其中5例與西屯區泰安國小附幼群聚案有關，還有東區一對父子昨天確診後，今天同住的妻子與小二女兒也確診。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，台中市長盧秀燕下午在台中市流行疫情指揮中心記者會中公布，今天新增11例確診個案，其中5例與西屯區泰安國小附設幼兒園群聚案有關，2例為東區一對母女、1例美樂地KTV夜唱團第三包廂女大生，還有2例是昨天公布確診者的室友，另1例有雙北旅遊史，但感染源不明。

台中市衛生局長曾梓展表示，與泰安國小附幼有關的5例確診個案，分別是43歲泰安附幼老師、69歲附幼確診老師的父親、41歲泰安附幼園長、幼兒園4歲男童、泰安國小1年級男童等。

昨天東區一名44歲科技公司品保人員與6歲兒子確診，曾梓展說，品保人員的42歲妻子與國小2年級女兒今天也確診，目前同住家屬皆已匡列居家隔離，除爺爺行動不便未採檢外，其餘皆已完成採檢。

與夜唱團有關的台中科大女大生確診，曾梓展表示，22歲的女大生13日曾至美樂地KTV夜唱，與朝陽科大及中國醫大夜唱團同時段，17日自台中搭乘晚間7時17分開往嘉義的自強號返家，20日因喉嚨沙啞曾至診所就醫，21日收到簡訊通知為可能接觸者至鄰近醫院採檢，24日接獲嘉義市衛生局通知採檢結果陽性，收治負壓隔離病房治療。

曾梓展指出，西屯區37歲確診男性，為寵物美容師及從事植栽藝術工作，在家接案未與客戶接觸，是昨天確診的工廠作業員室友。龍井區23歲確診女性，為昨日公布從新北市轉來台中市確診男大生的女性友人。另外，西屯區71歲確診女性則有雙北旅遊史，目前感染源不明。

盧秀燕呼籲中央，盼中央儘速採購疫苗，讓警消、醫護人員及全民能於6月初施打，也希望中央5月底前趕快通過特別預算，以現金紓困方式協助受疫情影響的民眾。她還呼籲中央應同意企業設置快篩站，由指揮中心或地方政府媒合醫療資源，健全台灣防疫網絡，也保經濟命脈。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

台中市泰安附幼群聚案增7例確診 國小部快篩結果出爐

台中泰安國小快篩站2人陽性 女廚工確診校園大消毒

台中增11例 軍人、台積電和市府員工都染疫

台中市設置12處快篩站 108名醫師組志願醫療團

相關新聞

台南服飾業務員案5456 三天跑遍高雄14家服飾店

被一名50多歲傳產老闆（案4956）傳染的台南業務員，在發病之前跑遍高雄14家服飾店鋪貨，足跡跨12個行政區。

基隆市今增13例！孕婦打算剖腹產 醫院採檢竟然確診

中央今天下午2點公布基隆新增13例新冠肺炎本土病例，基隆市長林右昌3點對外說明個案概況，其中7例與小姑娘小吃店有關，呼籲...

北市聯醫爆6人確診 員工曾到萬華阿公店愛滋篩檢設攤

國內疫情嚴峻，多家醫院傳出院內感染，北市聯合醫院工會昨才爆出醫療量能緊繃、院內資院不明恐造成院內感染問題，北市聯醫昆明院...

5月26日疫情懶人卡／基隆孕婦剖腹前確診 北市聯醫6員工染疫

疫情急速升溫，多縣市都有個案，每天各地傳聞紊亂，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握。

自11日起共34名死亡案例 全在雙北

國內新冠肺炎疫情延燒，據指揮中心統計，自11日起，此波疫情共計34例死亡，皆在雙北；今天新增11名死亡個案中，一名5旬男...

網傳35萬赴美打疫苗 莊人祥：明知故犯染疫沒補償金

第三批AZ疫苗今天晚間開始配發，優先提供給醫護、防疫人員施打，國人面對緊張疫情，各縣市紛紛找尋出路，希望能自行購買疫苗。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。