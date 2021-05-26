新北三重公所1員工確診 同辦公室70人快篩陰性

新北市三重區公所1名員工今天確診新冠肺炎，其他70人接觸者快篩陰性。公所表示，慶幸員工警覺性高並迅速回報，爭取應變黃金時間，疫情未擴大，將努力度過人力吃緊。

位於疫情熱區的新北市三重區公所，第2辦公室有1名男性員工新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）快篩陽性，進一步接受核酸檢測（PCR）後，今天下午確診。

市長侯友宜今天下午在防疫記者會被媒體問到公所員工染疫案時表示，三重區長隨時有向他報告，也第一時間掌握，並匡列接觸者。

三重區長陳奇正告訴中央社記者，區公所異地辦公的員工，兩天來共採檢70人，今天下午結果出爐，全部都是陰性。也就是說，只有某課的男員工，25日於衛生福利部雙和醫院快篩結果與PCR檢測，都屬陽性確診。

主任秘書林銚傑下午接受中央社記者訪問表示，這件個案肇因於第2辦公室2樓的男員工，於25日在家感覺身體不舒服，向公所請假到診所看病，診所醫師建議篩檢，於是主動前往雙和醫院快篩結果陽性，立即進一步PCR檢測。

林銚傑說，這名員工相當機警，知道自己在新北疫情熱區的三重服務，且居住地、家人任職地點也都是疫情熱區，獲悉快篩陽性後立即通報主管，讓區公所可及早圍堵病毒，避免疫情擴大。今天，員工也主動上網查詢，獲悉PCR確診後立即回報。

林銚傑表示，各地有隱匿病情或疫調不實案例，不利防疫，容易造成破口。快篩陽性至PCR確診也有時間差，如果這名員工等待檢驗結果出爐的空窗期還跑來上班，防疫工作將更嚴峻。

他說，昨天，1名同辦公室女員工初步快篩陽性，經過PCR檢測確定為陰性。包含今天快篩者，全部都為陰性。因男員工24日上班，區公所從嚴擴大匡列2辦1樓、2樓全部70名員工居家隔離或檢疫14天。

林銚傑表示，雖2辦的70名居家員工，佔了區公所1/3的人力，但不至影響市政運作，可透過「公務雲系統」辦公，彼此相互體諒分攤工作，也祝福員工早日康復。

商品推薦