萬華返屏東確診婦連4天聚會 縣府共匡列25人採檢

中央社 / 屏東縣26日電

屏東縣政府昨天公布曾有萬華旅遊史的確診婦人案5463，經疫調，縣府今天表示，發現她在15日至18日連續4天都在東港朋友家中群聚，且不少是同一批人，衛生局緊急補匡列至25人採檢並隔離。

縣政府表示，案5463的台北市萬華史是11日至13日，她在北部期間曾與台北市確診案3258接觸，14日開始在屏東移動，詳細足跡再經縣府疫調後，今天補充公布，縣府總共匡列至25人。

縣政府表示，案5463連4天從中午到晚上都在東港的朋友家中群聚，有不少是同一批人，再次提醒民眾，這段期間減少不必要的出門、群聚或互訪，多利用電話及視訊，以免形成防疫破口。

縣府25日公布的資料，案5465的76歲萬巒鄉婦人20日出現咳嗽、頭痛、頭暈等症狀，於24日確診，陪同的女兒案5463同時匡列採檢，至24日深夜才確診。

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