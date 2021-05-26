宜縣府：新增確診者與外縣市有關 非必要勿接觸
宜蘭縣政府今天表示，近日縣內新增的新冠肺炎確診者幾乎都與外縣市民接觸或在北部工作的返鄉縣民有關，若非必要暫時不要與外縣市親友接觸，或是做好自我保護。
宜蘭縣衛生局今天表示，縣內今天新增新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）案5974與案5975共2例。案5974是50多歲女性，為昨天新增的案4990家人。案4990在19日從台北回到家中，於昨天確診，衛生局於是匡列案5974居家隔離並同時採檢，今天確診。這2人曾先後於5月中下旬，前往南澳鄉碧候村碧興商店。
案5975是1歲幼兒，本來是和爸爸、媽媽、外公、外婆和阿姨住在台北萬華區。由於外公、外婆住的村里曾舉辦活動，且同行有人確診。16日幼兒的父母就把他帶回宜蘭，讓祖父母照顧。不過，幼兒的母親於23日在台北確診。幼兒及照顧他的祖父母及姑姑在24日接受採檢，結果幼兒確診，其他人為陰性。
宜蘭縣衛生局於昨天與今天接連公布2例新冠肺炎確診者足跡曾到南澳鄉碧候村後，南澳鄉公所今天在縣府協助下，展開全村大消毒作業。
南澳鄉長李勝雄表示，為避免再有確診者進入，鄉公所已在村內主要部落入口處設立「防疫站」，除管控人員進出，也派人量體溫，有發燒等症狀者一律不能進入，鄉內主要景點也暫時禁止進入。
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