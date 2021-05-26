新北確診新增152例 足跡集中在公園市場
新北市今天新增新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土病例152人，市長侯友宜公布確診個案公共場所足跡，以板橋區、中和區居多，集中在公園、市場等地點。
新北市長侯友宜今天下午在防疫線上直播記者會中，公布確診個案公共場所足跡，分別為：5月12日至5月20日重慶黃昏市場（板橋區重慶路），5月12日至5月17日瑞芳第一市場（瑞芳區明燈路三段），5月12日至5月17日農村公園（板橋區吳鳳路）。
5月12日至5月16日、5月18日南勢角市場（中和區景新街），5月12日至5月16日四維公園（板橋區陽明街），5月15日至5月19日大同公園（三重區重陽路三段）。
5月12日至5月15日板橋花市（板橋區板橋花市），5月12日至5月15日四號公園（中和區中安街），5月14日至5月17日華泰市場（中和區華泰市場），5月12日至5月15日溪州市場（永和區勵行街）。
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