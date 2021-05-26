雲林增2例確診 張麗善：非必要不要返鄉

雲林縣今天新增2例新冠肺炎本土病例，縣長張麗善指出，案5884曾與彰化縣養生館確診者接觸，案5885為案5083的員工，相關足跡已清消，呼籲旅外鄉親非必要不要返鄉。

張麗善今天在雲林縣衛生局長曾春美陪同下召開疫情線上記者會，說明新增2例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土病例，分別為案5884和案5885。

曾春美表示，案5884為38歲男子，平時居住斗六市，日前曾與彰化縣秀妃養生會館確診者接觸，23日被通知居家隔離，25日出現頭痛、流鼻水等症狀，由衛生局人員協助安排就醫採檢，Ct值為23.6。

曾春美提到，案5884在斗六工業區工作，足跡集中在斗六市和林內鄉，此案匡列居家隔離13人、自我健康監測3人。

曾春美指出，案5885為39歲男子，居住在麥寮鄉三盛村，為工程公司負責人案5083的員工，24日被通知匡列居家隔離、採檢，25日確診，Ct值為30.1，是無症狀感染者。

案5885在17到25日間足跡集中在麥寮鄉三盛村和中興村，曾短暫到麥寮發電廠洽公、便利超商等處，匡列居家隔離1人、自我健康監測18人。

張麗善說，雲林縣有1萬3000劑快篩試劑、防疫旅館房間數168間、專責病房（含負壓隔離病房）64間，正布建集中檢疫所房間數有50間。

張麗善再次向旅外鄉親喊話，非必要暫緩返鄉，民眾如有出現不適症狀、與確診者足跡重疊，均可撥打1999專線，縣府將有專人協助。

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