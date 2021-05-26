新竹縣新增4確診 擴大匡列採檢194人

新竹縣今天新增4例本土確診案例，為5881、5882、5883和6099，新竹縣長楊文科說，針對相關路徑接觸者擴大匡列採檢194人，相關足跡場所已消毒完畢，請民眾不要恐慌。

楊文科表示，案5881在16日開始有咳嗽症狀，24日由家人陪同就醫及採檢，25日採檢結果為陽性確診，救護車後送進醫院隔離治療，初步匡列接觸者共5人含4同住家人，依風險均進行居家隔離或自主健康監測並安排採檢。

新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）案5882及案5883平時都在桃園八德區工作，因停工返回竹北居住，在案5299確診後，2人在24日被匡列居家隔離並採檢，25日採檢結果為陽性確診，目前均已送醫隔離治療，因接觸者與案5299相同，未重複匡列。

案6099為竹北市某機構住民，24日出現發燒症狀，經檢驗後隔日確診，該個案生活狀況單純，僅有往返醫院、機構，因目前感染源不明，衛生局全力釐清中。

衛生局也依據中央指示，針對機構內和就醫相關路徑的所有接觸者，擴大匡列採檢了194人，其中30人居家隔離、164人自主健康管理，機構已全面消毒完成。

此外，針對疫苗部分，楊文科表示，目前新竹縣配發到7400劑疫苗，均已接種完畢，新竹縣公費疫苗第一優先的醫事人員約有8600人，至今只有2982人打過第一劑，接種率僅34.67%，第二類中央及地方防疫人員只施打346人，高接觸風險的第一線防疫人員僅施打595人。

他說，中央雖近日將再分配2200劑疫苗給新竹縣，連同之前共9600劑疫苗，連第一線醫護和高風險防疫人員，都不夠使用。若中央疫苗仍持續不足，期盼能開放地方自行採購疫苗，以補足竹縣疫苗能量。

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