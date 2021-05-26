漢神櫃姐四採陰排除確診 高市解除相關隔離

中央社 / 高雄26日電

針對高雄找無感染源的「漢神巨蛋櫃姐」案3459，高雄市長陳其邁今天表示，她首次採檢CT值30，二採到四採都是陰性。中央流行疫情指揮中心研判，改為陰性，高市府宣布解除隔離。

中央流行疫情指揮中心今天宣布，高雄新增兩例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土案例。高雄市政府下午召開防疫會議，市長陳其邁會後主持記者會，說明確診者疫調及疫情最新動態。

針對「漢神巨蛋櫃姐」案，市府先前匡列三圈接觸者，但經過採檢皆為陰性。陳其邁表示，這名櫃姐總共採檢4次，首次採檢CT值30，後來採檢皆為陰性，因此將一採檢體重新送驗，結果為陰性，加上接觸者採檢皆為陰性，指揮中心判定改為陰性。

對此，陳其邁宣布，針對密切接觸者、接觸者跟櫃姐，即日起解除隔離。她一採時，一個檢體CT值30，同日採檢檢體今天經昆陽實驗室驗出陰性，過24小時採檢是陰性，過20小時還是陰性，因此將本案改為陰性。

衛生局說明，第一圈匡列223人、第二圈匡列161人、第三圈匡列50餘人，快篩跟PCR皆呈現陰性，由於多次複驗都為陰性，回頭檢視一採檢體，經疾管署協助複驗也為陰性，宣布排除確診。

新冠肺炎 COVID-19

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