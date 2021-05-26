台南新增2例確診 匡列80名接觸者

中央社 / 台南26日電

台南市今天新增2例新冠肺炎確診病例，台南市政府隨即公布足跡圖，共匡列80名接觸者。

台南市今天新增新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）2例確診病例，分別是20多歲男子（案5644）及40多歲女子（案5645）。台南市長黃偉哲下午在台南市政府防疫記者會中呼籲大家保護好自己，外縣市的人到台南請做好自我健康管理，台南市民減少外出及到外縣市。

台南市政府衛生局疫調顯示，案5644是非台南市確診個案5463及5465的家庭接觸者，20日因發燒及喉嚨癢、流鼻水、鼻塞等症狀，曾前往診所就診，24日得知家人確診後，就到醫院採檢，25日確診。

衛生局已匡列案5644的68名接觸者，其中3人（同事）居家隔離，5人（診所工作者）自我健康管理，60人（同事）自我健康監測。

案5645曾接觸新北市板橋的親友，出現忽冷忽熱、輕微腹瀉、疲倦、嗜睡、咳嗽、發燒等症狀，24日前往醫院採檢，25日確診。

衛生局匡列案5645的12名接觸者，其中5人（家人）居家隔離，7人（親友）自我健康監測。

黃偉哲同時建議中央，除第一線醫護人員外，也能提撥部分疫苗給防疫相關工作的警消接種。

目前，台南市累計20名確診病例。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

陳時中心疼警察染疫哽咽 黃偉哲：疫苗應優先給警消

因應疫情衝擊 黃偉哲宣布成立紓困專案辦公室

勵進號不顧禁令出航今返安平 黃偉哲：該查該消依規辦

台南命自己救！國民黨籲黃偉哲設方艙醫院、買疫苗聯盟

相關新聞

台南服飾業務員案5456 三天跑遍高雄14家服飾店

被一名50多歲傳產老闆（案4956）傳染的台南業務員，在發病之前跑遍高雄14家服飾店鋪貨，足跡跨12個行政區。

基隆市今增13例！孕婦打算剖腹產 醫院採檢竟然確診

中央今天下午2點公布基隆新增13例新冠肺炎本土病例，基隆市長林右昌3點對外說明個案概況，其中7例與小姑娘小吃店有關，呼籲...

北市聯醫爆6人確診 員工曾到萬華阿公店愛滋篩檢設攤

國內疫情嚴峻，多家醫院傳出院內感染，北市聯合醫院工會昨才爆出醫療量能緊繃、院內資院不明恐造成院內感染問題，北市聯醫昆明院...

5月26日疫情懶人卡／基隆孕婦剖腹前確診 北市聯醫6員工染疫

疫情急速升溫，多縣市都有個案，每天各地傳聞紊亂，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握。

自11日起共34名死亡案例 全在雙北

國內新冠肺炎疫情延燒，據指揮中心統計，自11日起，此波疫情共計34例死亡，皆在雙北；今天新增11名死亡個案中，一名5旬男...

網傳35萬赴美打疫苗 莊人祥：明知故犯染疫沒補償金

第三批AZ疫苗今天晚間開始配發，優先提供給醫護、防疫人員施打，國人面對緊張疫情，各縣市紛紛找尋出路，希望能自行購買疫苗。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。