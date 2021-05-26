台南新增2例確診 匡列80名接觸者

台南市今天新增2例新冠肺炎確診病例，台南市政府隨即公布足跡圖，共匡列80名接觸者。

台南市今天新增新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）2例確診病例，分別是20多歲男子（案5644）及40多歲女子（案5645）。台南市長黃偉哲下午在台南市政府防疫記者會中呼籲大家保護好自己，外縣市的人到台南請做好自我健康管理，台南市民減少外出及到外縣市。

台南市政府衛生局疫調顯示，案5644是非台南市確診個案5463及5465的家庭接觸者，20日因發燒及喉嚨癢、流鼻水、鼻塞等症狀，曾前往診所就診，24日得知家人確診後，就到醫院採檢，25日確診。

衛生局已匡列案5644的68名接觸者，其中3人（同事）居家隔離，5人（診所工作者）自我健康管理，60人（同事）自我健康監測。

案5645曾接觸新北市板橋的親友，出現忽冷忽熱、輕微腹瀉、疲倦、嗜睡、咳嗽、發燒等症狀，24日前往醫院採檢，25日確診。

衛生局匡列案5645的12名接觸者，其中5人（家人）居家隔離，7人（親友）自我健康監測。

黃偉哲同時建議中央，除第一線醫護人員外，也能提撥部分疫苗給防疫相關工作的警消接種。

目前，台南市累計20名確診病例。

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