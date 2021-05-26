北市消防員6快篩陽性 5人PCR陰性
台北市消防局日前傳出有6名消防員快篩陽性。經進行PCR確認後，消防局今天證實，其中5人確認為陰性，另一人仍在等待檢驗結果。
由於新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，消防局20日針對參與防疫專案勤務及萬華區消防分隊隊員進行快篩，有數人為陽性，並依規定送往檢疫所，由衛生單位採檢核酸檢測（PCR）。
消防局今天證實，快篩陽性的6名消防員，今天已確認其中5人PCR檢驗結果為陰性，另一人則仍在等待檢驗結果中。
消防局先前指出，為因應疫情發展，預防隊員確診、被隔離或自主管理等情形，影響執行勤務、增加風險，已設置相關應變計畫，確保業務不受疫情影響，各分隊勤務皆正常運作。
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