馬祖增加1名確診者 啟動機場快篩嚴防

馬祖今天新增確診者1名（案5774），案例自台灣本島來馬祖從事服務業，13日來馬祖，21日返台，在馬祖密切接觸者20人已居家隔離並進行核酸檢測（PCR），馬祖機場今天起也設置快篩作業嚴防。

連江縣疫情指揮中心今天公布，馬祖新增確診者1名（案5774），21日返台至屏東後，24日因失去嗅覺就醫確診，目前在台灣治療；本縣具有密切接觸5人及接觸者15人，進行居家隔離並進行核酸檢測，8名檢測為陰性，12名持續檢測中；連江縣已匡列21日同班機34人進行疫調，其中29人在台，由各縣市追蹤。

連江縣疫情指揮中心公布案5774足跡，13日搭下午4時5分的班機，從松山機場返馬祖南竿，晚間7時30分在中隴朋友家，19日上午10時曾前往介壽泓爺早餐店，10時至下午1時在介壽山隴澳口（白馬尊王公園）釣魚；21日下午1時在南竿鄉介壽村232號水果攤；下午2時搭乘班機從南竿機場前往松山機場。

連江縣5月已有2名新冠肺炎確診者（案1563、案1742）曾搭機到馬祖旅遊，匡列接觸者共79人進行快篩皆為陰性，今天再接擭通知有1名確診者。連江縣疫情指揮中心請環資局派員消毒，呼籲相關時段與確診者足跡重疊者，請主動聯繫連江縣疫情指揮中心24小時防疫專線0963-772-160，並進行自我健康監測14日。

連江縣疫情指揮中心表示，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，為阻絕病毒入境，降低潛在風險，馬祖今天在機場設置快篩作業流程。呼籲陰性仍應持續留意健康狀況、落實防疫，出現相關症狀需聯絡疫情指揮中心，依指示就醫或篩檢，並主動告知醫護人員活動史或接觸史。

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