陳時中：再確診633例 11人不治新高

單日新冠肺炎死亡人數11人新高，指揮中心指揮官陳時中26日表示，新增的新冠肺炎本土案例及校正回歸例共633例，台灣離島也出現本波疫情首位確診者，目前疫情雖沒有更惡化的趨勢，但大型活動仍應停止，並希望民眾能少出門多購買。

防疫措施加強

指揮中心專家小組指出，第一階段三級警戒看到初步效果，應該要持續並加以強化。陳時中表示，目前單日確診數高點仍維持在5月17日，目前沒有急劇惡化的跡象，但為了更有效地達成社區控制，民眾外出時應全程配戴口罩。

在餐飲業部分，陳時中說，全國餐飲業一律外帶，賣場及超市部分則應加強人流管制，希望民眾能「少去多買」，且三級警戒期間，結婚不宴客、喪禮不公祭，所有宗教、集會活動暫停辦理，相關場所亦暫不開放民眾進入。

此外，日前有失智長者在家門口曬太陽未戴口罩遭開罰的狀況，陳時中說，失智長者在疫情期間應儘量避免外出，若遇到相似的情況，其家屬也可以提出相應證明、申請撤銷處分。

新增11死亡案例

台灣新冠肺炎本土確診案例再度新增302例，共158例男性、144例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於5月8日至5月25日，分佈上個案新北市152例最多，其次為臺北市87例，且連江縣新增1例，台灣離島在本次疫情中首度出現確診者。

校正回歸個案331例中，為160例男性、171例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於5月13日至5月25日，個案分布以臺北市221例最多，其次為新北市102例。

此外，同日台灣新增11例死亡個案，共為9男2女，年齡介於50多歲至70多歲。發病日/採檢日介於5月7日至5月25日，確診日介於5月21日至5月26日，死亡日介於5月23日至5月25日。死亡個案中7人有慢性病史，9人有萬華或其他確診個案活動接觸史，相關疫情調查持續進行中。

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