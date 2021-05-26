柯文哲憂8月死傷慘重 陳時中：避免最壞情況發生

疫情嚴峻，台北市長柯文哲認為到了8月恐怕死傷慘重。指揮中心指揮官陳時中今天表示，8月情況究竟如何還很難預測，但會努力避免這樣最壞的情況發生。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土疫情升溫，台北市長柯文哲今天上午表示，若現在的狀況持續到8月「恐怕死傷慘重」，若等到8月才打疫苗，而且是國產疫苗，等同將國運賭在不可知的期望上。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在記者會中表示，8月情況究竟如何還很難預測，但會努力避免最壞的情況發生。

另外，針對台北市指出疫苗剩2瓶，和中央所說的7000多劑說法出入，陳時中則表示，疫苗可能到衛生局、衛生所或醫院，呼籲北市府應對轄下單位掌控物資有更好的掌控，中央、地方每天都會回報究竟配發多少疫苗、有多少還沒打完，昨天已知北市還剩下7000多劑，也就是700瓶左右。

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