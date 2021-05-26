新冠疫苗一二劑可混打 陳時中澄清：並非全面
根據指揮中心最新公告，「COVID-19 疫苗接種實務原則」，若對於接種第一劑疫苗出現嚴重過敏等不良反應，可建議以其他不同技術產製之疫苗，完成第二劑接種。指揮官陳時中今天回應，沒有要全面混打，只是第一劑不適合接種者，可選擇另外廠牌，全面混打需要更多科學證據，透過專家研判才會定論。
中央疫情指揮中心日前公告「COVID-19 疫苗接種實務原則」指引，內容提到過去並不建議混打不同廠牌 COVID-19 疫苗，然而如果民眾在接種第一劑疫苗後，發生如 Anaphylaxis等嚴重過敏反應，或疫苗成分過敏等不良反應，建議以其他不同技術產製的 COVID-19 疫苗完成後續劑次。
對此，陳時中在例行記者會回應，目前沒有全面混打，而是在打第一劑覺得不適合，可以打其他廠牌，如果要全面混打，要有專家跟科學判斷；專家諮詢小組召集人張上淳則表示，國外有發表初步混打狀況，副作用大一點，但仍是安全的 ，混打不會造成安全上考量。
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