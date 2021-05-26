快訊

上海復星有意贈BNT疫苗 陳時中：中國沒在打的我們有點興趣

新冠疫苗一二劑可混打 陳時中澄清：並非全面

聯合報 / 記者蕭羽耘楊雅棠謝承恩邱宜君／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。記者楊雅棠／攝影
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。記者楊雅棠／攝影

根據指揮中心最新公告，「COVID-19 疫苗接種實務原則」，若對於接種第一劑疫苗出現嚴重過敏等不良反應，可建議以其他不同技術產製之疫苗，完成第二劑接種。指揮官陳時中今天回應，沒有要全面混打，只是第一劑不適合接種者，可選擇另外廠牌，全面混打需要更多科學證據，透過專家研判才會定論。

中央疫情指揮中心日前公告「COVID-19 疫苗接種實務原則」指引，內容提到過去並不建議混打不同廠牌 COVID-19 疫苗，然而如果民眾在接種第一劑疫苗後，發生如 Anaphylaxis等嚴重過敏反應，或疫苗成分過敏等不良反應，建議以其他不同技術產製的 COVID-19 疫苗完成後續劑次。

對此，陳時中在例行記者會回應，目前沒有全面混打，而是在打第一劑覺得不適合，可以打其他廠牌，如果要全面混打，要有專家跟科學判斷；專家諮詢小組召集人張上淳則表示，國外有發表初步混打狀況，副作用大一點，但仍是安全的 ，混打不會造成安全上考量。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

失智長者不戴口罩開罰？ 陳時中：檢附證明可申覆

蔡培慧稱南投洽談BNT疫苗「中國代工」 藍：檢舉假訊息

綠營抹紅林明溱 黃子哲：莊人祥曾認證BNT不是中國疫苗

員警染疫陳時中哽咽 王欣儀怒：沒資格！先向警察道歉

相關新聞

上海復星有意贈BNT疫苗 陳時中：中國沒在打的我們有點興趣

國內疫苗用量吃緊，近日地方政府紛紛祭出自救措施，中國大陸國台辦也提出，上海復星醫藥集團有意願將其代理的德國BNT疫苗給予...

【5/26確診地圖】今新增302本土、331校正回歸！死亡攀升11例「破單日紀錄」

新冠肺炎本土疫情自5月15日雙北升為警戒三級以來，確診者已破四千例。今又新增633例本土個案，分別為302例本土及校正回...

嘉義縣某學校驚傳學生確診 學校宿舍同寢室2人呈陽性

嘉義縣某學校1名家住彰化的男學生，日前返鄉時接觸的阿姨確診，3天前他採檢結果也確診、已公布為彰化的個案；衛生單位與校方緊...

新冠肺炎近日死亡個案大增 張上淳：多有潛在疾病

新冠肺炎本土疫情日趨嚴峻，今天新增11例死亡個案，創單日新高。指揮中心公布今天死亡案例為9男2女，年齡介於50多歲至70...

強化5措施！外出不戴口罩罰定了 指揮中心：不再勸導

因應本土疫情持續嚴峻，中央流行疫情指揮中心今天宣布，強化新冠肺炎第三級疫情警戒相關措施及裁罰規定，共計更新五點。其中，民...

獨／「想轉床轉不出去」急診科：和平醫院一個月後飽和

雙北醫療量能告急，指揮中心更宣布醫學中心需至少設立20床ICU病床，一般醫院需設置少10床，另外為了增加病床周轉率，更下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。