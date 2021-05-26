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連江快篩站未設在機場 由專車載旅客到醫院篩檢

聯合報 / 記者蔡家蓁／連江即時報導
連江縣長劉增應今天上午也偕同相關單位前往機場關心快篩情形，並慰問同仁辛勞及感謝軍警大力協助。圖／連江縣政府提供
連江縣長劉增應今天上午也偕同相關單位前往機場關心快篩情形，並慰問同仁辛勞及感謝軍警大力協助。圖／連江縣政府提供

中央流行疫情指揮中心昨天傍晚經評估後同意金門、澎湖、連江縣等3離島得在符合篩檢流程條件及後送配套流程下，提供自願性採檢服務。連江縣長劉增應今天上午也偕同相關單位前往關心，慰問同仁辛勞及感謝軍警大力協助。

相較於金門縣府對機場設置快篩站的大動作，連江縣顯得相當低調，據了解，連江縣疫情指揮中心是在24日起實施海空入境旅客填寫健康聲明卡，回收後針對高危險族群進行快篩，杜絕疫情感染源。

昨日CDC宣布後，連江縣疫情指揮中心稍晚也表示，已在南北竿機場到站入口處設立入境旅客填寫健康調查表及自主健康監測14天，針對高危險群進行快篩外，今起提供自願性採檢服務，由中心安排專車載送至縣立醫院、北竿衛生所大樓戶外快篩站進行快篩服務。

中央疫情中心提醒，所有篩檢工具皆有偽陰性、偽陽性之可能，檢驗陰性民眾仍應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施。

連江縣的南北竿機場到站入口處設立入境旅客填寫健康調查表，民眾都相當守秩序的填寫表格。圖／連江縣政府提供
連江縣的南北竿機場到站入口處設立入境旅客填寫健康調查表，民眾都相當守秩序的填寫表格。圖／連江縣政府提供
連江縣的自願性快篩服務，由中心安排專車載送至縣立醫院、北竿衛生所大樓戶外快篩站進行快篩。圖／連江縣政府提供
連江縣的自願性快篩服務，由中心安排專車載送至縣立醫院、北竿衛生所大樓戶外快篩站進行快篩。圖／連江縣政府提供

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