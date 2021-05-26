綠營抹紅林明溱 黃子哲：莊人祥曾認證BNT不是中國疫苗
南投縣長林明溱建請中央開放地方政府可以採購BNT疫苗，國民黨文傳會副主委黃子哲表示，林的舉動這兩天被綠營人士抹紅又抹黑，大搞「認知作戰」，民進黨立委王定宇還叫囂說根本沒半個人提出申請。今天上午南投已正式發函給中央流行疫情指揮中心，雖然指揮官陳時中曾說「公文跑得比病毒慢」，但這次是「電子公文」，跑得很快，且人命關天，指揮中心應儘速給予回應。
黃子哲指出，從該公文內容可以清楚看出和澄清和打臉綠營的烏賊戰。南投縣政府要買的是上海復星代理的「輝瑞BNT疫苗」，不是「中國疫苗」。連指揮中心發言人莊人祥都曾認證，BNT不是中國疫苗。而且根據資料顯示，BNT疫苗的生產地只有德國與美國，若是大陸製的，目前法令也不允許，王定宇等人是在吠什麼？
黃子哲說，南投縣政府並沒有指定要哪批BNT疫苗，就算是綠營亂扣帽的香港那批BNT疫苗（港稱復必泰），要進口到台灣，還要經過檢驗核准，若真有瑕疵或問題，陳時中會同意讓它進口嗎？王定宇這種質疑就是腦殘。南投縣政府也沒指定要買快過期的BNT疫苗，況且民進黨政府都進了三批AZ疫苗，效期幾乎都不滿3個月，也是照打，王定宇怎麼有臉質疑？台灣現在疫苗嚴重不足，只要品質沒問題，也來得及打，為什麼要扯人民打疫苗的後腿？
黃子哲表示，王定宇在臉書說「上海復星的復必泰（BNT），跟所謂的輝瑞（BNT）還是有所不同的」，這就是標準的幹話，也是假消息，「兩者確實有所不同，但就只有名稱上的不同」。其餘不論是疫苗的技術與成分，兩者是一模一樣的。王定宇再沒知識，也要有Google的常識。
黃子哲說，BNT疫苗過去連陳時中也說讚，但一直在民進黨的意識形態與派系利益下擦身而過。如今疫情燎原，亟待疫苗來滅火。民進黨政府若不要BNT，也拿不到足夠的疫苗給人民施打，那就是劊子手，為全民為敵。
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