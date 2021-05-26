快訊

上海復星有意贈BNT疫苗 陳時中：中國沒在打的我們有點興趣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

綠營抹紅林明溱 黃子哲：莊人祥曾認證BNT不是中國疫苗

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨文傳會副主委黃子哲表示，上海復星的復必泰（BNT）和輝瑞（BNT）只有名稱上的不同」，其餘不論是疫苗的技術與成分，兩者是一模一樣的。圖／黃子哲提供
國民黨文傳會副主委黃子哲表示，上海復星的復必泰（BNT）和輝瑞（BNT）只有名稱上的不同」，其餘不論是疫苗的技術與成分，兩者是一模一樣的。圖／黃子哲提供

南投縣長林明溱建請中央開放地方政府可以採購BNT疫苗，國民黨文傳會副主委黃子哲表示，林的舉動這兩天被綠營人士抹紅又抹黑，大搞「認知作戰」，民進黨立委王定宇還叫囂說根本沒半個人提出申請。今天上午南投已正式發函給中央流行疫情指揮中心，雖然指揮官陳時中曾說「公文跑得比病毒慢」，但這次是「電子公文」，跑得很快，且人命關天，指揮中心應儘速給予回應。

黃子哲指出，從該公文內容可以清楚看出和澄清和打臉綠營的烏賊戰。南投縣政府要買的是上海復星代理的「輝瑞BNT疫苗」，不是「中國疫苗」。連指揮中心發言人莊人祥都曾認證，BNT不是中國疫苗。而且根據資料顯示，BNT疫苗的生產地只有德國與美國，若是大陸製的，目前法令也不允許，王定宇等人是在吠什麼？

黃子哲說，南投縣政府並沒有指定要哪批BNT疫苗，就算是綠營亂扣帽的香港那批BNT疫苗（港稱復必泰），要進口到台灣，還要經過檢驗核准，若真有瑕疵或問題，陳時中會同意讓它進口嗎？王定宇這種質疑就是腦殘。南投縣政府也沒指定要買快過期的BNT疫苗，況且民進黨政府都進了三批AZ疫苗，效期幾乎都不滿3個月，也是照打，王定宇怎麼有臉質疑？台灣現在疫苗嚴重不足，只要品質沒問題，也來得及打，為什麼要扯人民打疫苗的後腿？

黃子哲表示，王定宇在臉書說「上海復星的復必泰（BNT），跟所謂的輝瑞（BNT）還是有所不同的」，這就是標準的幹話，也是假消息，「兩者確實有所不同，但就只有名稱上的不同」。其餘不論是疫苗的技術與成分，兩者是一模一樣的。王定宇再沒知識，也要有Google的常識。

黃子哲說，BNT疫苗過去連陳時中也說讚，但一直在民進黨的意識形態與派系利益下擦身而過。如今疫情燎原，亟待疫苗來滅火。民進黨政府若不要BNT，也拿不到足夠的疫苗給人民施打，那就是劊子手，為全民為敵。

國民黨文傳會副主委黃子哲表示，指揮中心發言人莊人祥曾說BNT不是中國疫苗。圖／黃子哲提供
國民黨文傳會副主委黃子哲表示，指揮中心發言人莊人祥曾說BNT不是中國疫苗。圖／黃子哲提供
國民黨文傳會副主委黃子哲表示，BNT疫苗曾獲陳時中認可。圖／黃子哲提供
國民黨文傳會副主委黃子哲表示，BNT疫苗曾獲陳時中認可。圖／黃子哲提供

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

美國Costco都可買到疫苗 王鴻薇諷：陳時中該去掃貨了

王定宇：PTT有人鼓吹移除封鎖疾管家 鄉民整理論點反駁

林瑋豐自導自演認知作戰 王定宇回應了

鄉民灌爆王定宇臉書 要求處理林瑋豐

相關新聞

上海復星有意贈BNT疫苗 陳時中：中國沒在打的我們有點興趣

國內疫苗用量吃緊，近日地方政府紛紛祭出自救措施，中國大陸國台辦也提出，上海復星醫藥集團有意願將其代理的德國BNT疫苗給予...

【5/26確診地圖】今新增302本土、331校正回歸！死亡攀升11例「破單日紀錄」

新冠肺炎本土疫情自5月15日雙北升為警戒三級以來，確診者已破四千例。今又新增633例本土個案，分別為302例本土及校正回...

嘉義縣某學校驚傳學生確診 學校宿舍同寢室2人呈陽性

嘉義縣某學校1名家住彰化的男學生，日前返鄉時接觸的阿姨確診，3天前他採檢結果也確診、已公布為彰化的個案；衛生單位與校方緊...

新冠肺炎近日死亡個案大增 張上淳：多有潛在疾病

新冠肺炎本土疫情日趨嚴峻，今天新增11例死亡個案，創單日新高。指揮中心公布今天死亡案例為9男2女，年齡介於50多歲至70...

強化5措施！外出不戴口罩罰定了 指揮中心：不再勸導

因應本土疫情持續嚴峻，中央流行疫情指揮中心今天宣布，強化新冠肺炎第三級疫情警戒相關措施及裁罰規定，共計更新五點。其中，民...

獨／「想轉床轉不出去」急診科：和平醫院一個月後飽和

雙北醫療量能告急，指揮中心更宣布醫學中心需至少設立20床ICU病床，一般醫院需設置少10床，另外為了增加病床周轉率，更下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。