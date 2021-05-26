部立台東醫院即日起清空 成為新冠肺炎專責醫院

疫情嚴峻，衛福部台東醫院配合中央及縣府調度，啟動全院清空計畫，今起不收急診病患，並自29日起停止門診受理，只接受衛生局安排就醫的病人，成為負責收治確診病患的專責醫院。

縣府表示，縣府整合全縣醫療資源，建置嚴密防護網，在整合醫院分艙分流方面，部東醫院為指定醫院將優先收治確診病患，重症個案將轉至馬偕醫院，即日啟動全院清空計畫，不收急診病患，預計28日全院清空。

此外，部東醫院自29日起也停止門診病人受理，只接受衛生局安排就醫的病人，成為台東地區負責收治確診病患的專責醫院。

另縣府表示，目前全縣負壓病床共17床，自5月17日啟動備用，而第一階段專責病床30床也於21日全數啟用，未來若有需要相關醫院也皆準備好啟動清床。全縣16個衛生所也提供慢性病患通訊看診服務。

商品推薦