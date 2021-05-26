宜蘭原鄉部落淪陷傳出確診 碧候村500人全篩大清消

新冠肺炎嚴重肆虐，宜蘭累計49例確診，就連遠離市區的山地部落南澳鄉也傳出確診個案，人心惶惶，擔心疫情在部落擴散。縣政府今天派4組醫護人員前往設採檢站，展開全村約500人篩檢，環保局也進行大消毒。

中央公布宜蘭昨天新增4起確診個案，其中案4990為30多歲女性，宜蘭人，平常在台北工作，最近台北疫情升溫，工作地點暫時休業而回到宜蘭，由於她原來的工作場所樓下有確診個案，自己在5月22日也出現症狀，前往社區採檢站採檢日確診，CT值18，確診者的家人目前匡列居家隔離。

縣衛生局說明案4990足跡，5月19至20日晚上6時至7時30分，在南澳鄉碧候村的「碧興商店」。據了解，這家商店位在街上，村民進出頻繁，擔心購物拿錢之間染疫，議論不斷。宜蘭有南澳鄉及大同鄉兩個山地鄉，公告證實疫災已蔓延偏鄉部落也遭殃。

部落居民檢驗不便，縣政府得知後，今天派4組醫護人員進行全村篩檢，扣除離鄉人外地的，預計篩檢500人，由教育處通知碧候國小配合提供篩檢站場地，也請環保局與清潔隊進行碧候村全村大消毒，除了公共區域外，連每戶住家也都不放過，清消做到滴水不漏。

南澳鄉長李勝雄表示，為避免再有確診者進來，鄉公所已封閉部分道路管控人員進出，在南澳、碧候、金岳、武塔、金洋及澳花村村路口設置「防疫站」，派人量體溫，有發燒等症狀者一律不能進入。

休閒娛樂場所包括卡拉OK、撞球場、網咖、遊藝場所都關閉消毒；朝陽步道、南澳古道、神秘湖、碧候溫泉、東岳湧泉、澳花瀑布、金岳瀑布等地區也禁止進入。

李勝雄說，有些人比較隨興不愛戴口罩，即日起就請警方加強取締函送不配合戴口罩的民眾，違者請衛生局開罰，大家努力共度難關。 宜蘭縣山地鄉也傳出確診病例，擔心疫情擴散，環保局與清潔隊今天進行環境消毒，除了公共場所，連每戶住家門口也不放過。圖／讀者提供 宜蘭縣山地鄉也傳出確診病例，擔心疫情擴散，環保局與清潔隊今天進行環境消毒，除了公共場所，連每戶住家門口也不放過。圖／讀者提供 衛生單位公布確診足跡，證實宜蘭縣南澳鄉也難逃疫情侵襲。圖／衛生局提供 為避免疫情擴散，宜蘭南澳鄉公所已封閉部分道路，只開放主要村道出入口，並設「防疫站」量測民眾體溫。圖／鄉公所提供

商品推薦