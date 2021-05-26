南投AZ疫苗早就歸零！醫護人員無奈：1瓶已打到12人

南投縣COVID-19疫苗分配量不多，伴隨著疫情轉趨嚴峻，南投縣衛生局表示，第一批4800劑AZ疫苗早就打完了，面對民眾對疫苗的需求孔急，強調未來第二批的1800劑明天下午會到，但仍以第一線醫護人員接種為先。

衛生局人員透露，由於疫苗一劑難求，全南投的配賦量只占第一批全國疫苗的不到1.5%，而每瓶原本可打10劑，但在各接種點醫護人員的節約使用下，平均一瓶甚至可以打到12人。

截至5月26日止，南投縣COVID-19疫苗接種人數共計5083人，接種人數及總配賦量4800劑的疫苗接種率竟達105.8%，可見地方衛生單位的難為，而全縣配額疫苗上周就已打完，公費4510人中，醫院1777人、衛生所2248人及其他人員485人，自費則有573人。

南投衛生局指出，3月初全縣第一批只分配到80瓶800劑的COVID-19疫苗時，分在竹山秀傳醫院及台中榮總埔里分院施打，雖院方帶頭施打，但兩周下來，總計只有62人接種。

隨著5月起，新冠肺炎疫情有擴大社區感染的趨勢，南投縣開放13鄉鎮衛生所中午時間接種新冠肺炎疫苗，提供民眾就近接種的方便後，包括公費加自費接種率首次超過已達50%，顯現民眾對疫情的憂心。

南投衛生局指出，據中央疫情指揮中心的統計數據顯示，從3月22日至5月23日止，累計30萬2698人接種，公費為26萬1660人次，自費則有4萬1038人；其中以雙北數量為最多，北市逾5萬人、新北超過4萬人施打。 南投縣衛生局表示，第一批AZ疫苗4800劑早就打完了，1瓶打12劑，創造接種人數5083人。記者黑中亮／攝影

台灣疫苗狀況。 圖／聯合新聞網

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