影／跟進自購疫苗？ 張麗善考慮中：要盤整經費
雲林縣衛生局統計，符合現階段AZ疫苗接種對象尚有1萬761人未施打，但目前縣內僅剩240劑；衛生局表示，中央預計明天或5月28日配送3500劑給雲林，但仍供不應求。而是否跟進南投縣自購疫苗，縣長張麗善表示不排除，正在考慮中，但縣庫財政有限，因此正在盤點經費並評估可行性。
衛生局指出，目前開放疫苗接種對象為第一類至第八類，但疫情嚴峻，疫苗需求增加，依中央流行疫情指揮中心指揮調度，現有疫苗以第一類醫護人員優先接種，特別是可能接觸或診治到COVID-19疑似病患的專責病房、負壓隔離病房，或負責採檢的醫事人員，且尚未接種第一劑者。
張麗善今天上午至斗六、斗南火車站視察防疫快篩行動車布建，她指出，新冠肺炎疫情使國家草木皆兵，若疫情持續下去，不僅影響家庭社會，連帶國家經濟也無法順利發展，人與人之間關係也更疏離。
「要堵住疫情，唯有全民施打疫苗」，張麗善表示，疫苗才是新冠肺炎疫情終結者，她認為國家要站在全民健康立場思考，尋求最有效、可立即取得的疫苗讓全民一起施打才是上上之策。
張麗善說，對於自購疫苗，雲林縣需克服經費及疫苗採購等問題，且須審慎評估究竟哪種疫苗對民眾來說「最有效、副作用最少」，全案尚在研議中。
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