影／陳時中哽咽...國民黨團批無能！籲換指揮官

衛福部長陳時中昨天(25日)在記者會上哽咽，國民黨團書記長鄭麗文指出，陳時中不是為了醫護的犧牲、不是為了人民確診的無助，也不是看到百業蕭條而傷心，是質問為什麼有人去茶店、為什麼不戴口罩而哭，鄭麗文說，這讓國民黨非常擔心，部長的抗壓力已瀕臨極限，並呼籲賴清德應該出來擔任指揮官。

國民黨團總召費鴻泰更是批評指揮官耍大牌、耍官威，每天那麼多人在家死亡，這樣的政府「要他幹什麼」，並說怎麼會有這樣無能的指揮官，也再次呼籲趕快換一個有能力的指揮官，費鴻泰說，「台灣不分藍綠，這個島沉下去，大家統統死」。

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