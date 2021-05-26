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基隆擔心釀萬華群聚翻版 掌握41人名單 仍有漏網之魚

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市小姑娘小吃店染疫風暴擴大，基隆市長林右昌今天呼籲相關人士主動出面採檢。圖／取自林右昌臉書直播畫面
基隆市小姑娘小吃店染疫風暴擴大，基隆市長林右昌今天呼籲相關人士主動出面採檢。圖／取自林右昌臉書直播畫面

基隆市在小吃店上班的女性（案3835）確診，市府追查發現至少已有8名病例與她有關。基隆市長林右昌今早說，已掌握小姑娘、金水灣小吃店41人名單，但仍有人聯絡不上，加上部分消費者身分不明，最令人擔心，呼籲相關人士主動出面採檢，個資一定保密。

林右昌說，案3835在5月23日確診，她的兒子（案3686）22日確診，女兒採檢呈陰性，先生住台北偶而回基隆，採檢也是陰性。她的男性友人（案4808）及他兒子（案4811）也確診。

小姑娘小吃店昨天再增2名工作者確診，分別是案5772及由台北通報確認，已住院的案3910。案5772是小吃店負責人，他的姊夫（案5206）和姪子（案5572）也確診。

1名曾光顧小姑娘的消費者昨被通報確診（案5573），自述5月11日到14日中的某一天去消費，沒有固定的人陪坐，專案小組持續了解當中。

林右昌說，經過市府跨局處合作，已經拿到小姑娘小吃店的「名單」，總計有16人，已聯繫上其中13人，有兩人已確診（案5772、3910），其餘已完成衛教進行採檢等工作

案3835發病前也到其他小吃店工作，市府查出曾去金水灣小吃店後，追蹤人數總計達41人，今天安排4個人採檢，其餘的人持續通知，希望相關人士配合。

林右昌表示，小姑娘小吃店專案是目前讓人最擔心的部分，因為還有一些人沒有辦法聯繫到，有些消費民眾也難以掌握，呼籲曾到這兩家小吃店的人，主動聯繫安排採檢，這是保護自己，也保護家人，個資一定保密。

基隆市小姑娘小吃店染疫風暴擴大，基隆市長林右昌今天呼籲相關人士主動出面採檢；圖為事後消毒照片。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市小姑娘小吃店染疫風暴擴大，基隆市長林右昌今天呼籲相關人士主動出面採檢；圖為事後消毒照片。記者邱瑞杰／翻攝

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