疫情延長賽 賴清德：想對染疫者及家屬說聲辛苦了

國內新冠肺炎疫情嚴峻，雙北多家醫院已傳出不堪負荷，中央流行疫情指揮中心也宣布三級警戒延長至6月14日。副總統賴清德今天表示，這場延長賽，沒有人可以置身事外。他懇請大家互相體諒，嚴格落實個人防疫措施，不但保護自己，也減輕醫護、軍警、消防人員及所有防疫人員的負擔。

賴清德今天在臉書上指出，今天，他想對染疫者及所有染疫者的家屬說聲「辛苦了」。自疫情升溫以來，社會對部分感染者及高感染風險地區，偶而會出現害怕、甚至汙名化的聲音。許多住在高風險地區的朋友，氣氛十分低迷。常常隔著一道玻璃，聽著救護車呼嘯而過的聲音，害怕自己會不會是下一個被擔架帶走的人。

賴清德說，有些無家的朋友，因為失去住所、失去隱私權，連吃飯、喝水都暴露在公眾的眼光中，甚至因為擔心自己成為防疫破口，就連睡覺也不敢拿下口罩。他想提醒大家，病毒傳播不分彼此，心慌更無助於防疫。面對傳染力強的病毒，出現焦慮、恐懼的心理，是人之常情。「但是，感染者或接觸者比我們更擔憂和不安，他們需要心理上的支持。雖然不能握手擁抱，但一個溫柔的眼神或微笑，也能讓他們感到安心。」

賴清德指出，看著每天的疫情數字，大家都很緊張，但團結防疫的另一層意義，就是發揮同理心，做彼此最堅強的後盾。「我們或許沒辦法代替第一線的醫護英雄，提供患者最好的診斷與治療；我們或許沒辦法代替辛苦的警政同仁，在疫情期間仍穿梭在各巷道，繼續守護國人的健康。不過，只要做好個人防疫措施、減少不必要外出足跡，在這場防疫戰爭中，你我都可以成為防疫英雄。」

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