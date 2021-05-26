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澎縣府呼籲中央：盡速滿足疫苗需求開放各縣市自行採購
疫情升溫，疫苗卻相對不足。南投縣長林明溱提出向中國大陸上海復興代理購買BNT輝瑞疫苗，甚至不惜舉債2億元也要購買，對此澎湖縣政府則呼籲中央，盡速滿足國人疫苗需求，開放各縣市自行採購。
因應國內疫情緊張，疫苗數量不足。林明溱喊出「被罵也沒關係，救人要緊」，並與中國大陸國台辦接洽，採購30萬劑BNT輝瑞疫苗，就只等中央點頭，「讓大家不要再繼續染疫」舉債2億也在所不惜。
對此，澎湖縣政府發言人陳其育說，縣府優先希望中央盡速滿足國人疫苗需求，如果中央採購不順利，也應公開透明向國人交代，同時開放各縣市自行採購合法、安全的疫苗。至於若要採購，經費問題縣府會再與議會討論。
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