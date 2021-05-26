快訊

上海復星有意贈BNT疫苗 陳時中：中國沒在打的我們有點興趣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

澎縣府呼籲中央：盡速滿足疫苗需求開放各縣市自行採購

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導
圖為澎湖縣長賴峰偉。圖／澎湖縣政府提供
圖為澎湖縣長賴峰偉。圖／澎湖縣政府提供

疫情升溫，疫苗卻相對不足。南投縣長林明溱提出向中國大陸上海復興代理購買BNT輝瑞疫苗，甚至不惜舉債2億元也要購買，對此澎湖縣政府則呼籲中央，盡速滿足國人疫苗需求，開放各縣市自行採購。

因應國內疫情緊張，疫苗數量不足。林明溱喊出「被罵也沒關係，救人要緊」，並與中國大陸國台辦接洽，採購30萬劑BNT輝瑞疫苗，就只等中央點頭，「讓大家不要再繼續染疫」舉債2億也在所不惜。

對此，澎湖縣政府發言人陳其育說，縣府優先希望中央盡速滿足國人疫苗需求，如果中央採購不順利，也應公開透明向國人交代，同時開放各縣市自行採購合法、安全的疫苗。至於若要採購，經費問題縣府會再與議會討論。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

南投縣長洽買輝瑞疫苗 羅致政酸：當成買菜買蔥

柯文哲憂北市疫苗剩20劑 鍾沛君：中央勿「張飛打岳飛」

南投縣擬購買30萬劑BNT疫苗 預備金不足會舉債

南投縣長帶隊突襲檢查八大行業 停業率百分百

相關新聞

上海復星有意贈BNT疫苗 陳時中：中國沒在打的我們有點興趣

國內疫苗用量吃緊，近日地方政府紛紛祭出自救措施，中國大陸國台辦也提出，上海復星醫藥集團有意願將其代理的德國BNT疫苗給予...

【5/26確診地圖】今新增302本土、331校正回歸！死亡攀升11例「破單日紀錄」

新冠肺炎本土疫情自5月15日雙北升為警戒三級以來，確診者已破四千例。今又新增633例本土個案，分別為302例本土及校正回...

嘉義縣某學校驚傳學生確診 學校宿舍同寢室2人呈陽性

嘉義縣某學校1名家住彰化的男學生，日前返鄉時接觸的阿姨確診，3天前他採檢結果也確診、已公布為彰化的個案；衛生單位與校方緊...

新冠肺炎近日死亡個案大增 張上淳：多有潛在疾病

新冠肺炎本土疫情日趨嚴峻，今天新增11例死亡個案，創單日新高。指揮中心公布今天死亡案例為9男2女，年齡介於50多歲至70...

強化5措施！外出不戴口罩罰定了 指揮中心：不再勸導

因應本土疫情持續嚴峻，中央流行疫情指揮中心今天宣布，強化新冠肺炎第三級疫情警戒相關措施及裁罰規定，共計更新五點。其中，民...

獨／「想轉床轉不出去」急診科：和平醫院一個月後飽和

雙北醫療量能告急，指揮中心更宣布醫學中心需至少設立20床ICU病床，一般醫院需設置少10床，另外為了增加病床周轉率，更下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。