北市文山一警分局3確診後 異地辦公警務員也染疫
台北市警察局文山第一分局指出，繼22日起有3人確診後，今天又有一名異地辦公的警務員確診，除先將其隔離外，局內45名同仁都將儘速快篩和清消。
文山一分局勤務指揮中心一名巡佐21日疑有感冒症狀，就醫後於22日下午被通知核酸檢測（PCR）陽性、新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診。不料，25日又證實警分局勤務中心主任和一名工友都確診。
雖然文山一分局在首例確診出現後就啟動異地辦公，但警分局今天又證實一名異地辦公的警務員染疫，其於24日夜間進行快篩檢測為陰性，但今天凌晨自行上網發現其PCR結果為陽性，現已隔離並待台北市衛生局通知進行後續CT檢測。
文山一分局說，為確保同仁健康，已依規定進行辦公室消毒及機關員工自主健康管理，確診警務員同辦公室同仁都先休假、停止上班。
同時，也已盡快安排警分局其餘45人前往快篩，後續將依衛生機關指示及相關規定辦理，並嚴格執行異地、分流及居家上班等機制，以確保勤務運作及保護員警健康安全。
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