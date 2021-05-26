抓口罩、群聚還要做疫調 基層警也盼疫苗接種比照醫護

新冠肺炎疫情嚴峻，台北市、新北市陸續傳出有員警染疫，但口罩、八大行業取締、稽查業務因防疫接種而來，還需協助衛生局疫調等工作，基層置身第一線染疫風險增，將接種疫苗視為最後護身符；目前警察疫苗接種順序卻排在第三，順位低於村里長、幹事，昨疫情指揮中心指揮官陳時中在疫情記者會為警察工作哽咽，基層員警無奈，若真的不捨警察，應該將基層列入優先施打對象。

台北市、新北市陸續傳出有員警染疫，西門町派出所還因疫情關門3天消毒，使得第一線員警人心惶惶，有些人將疫苗視為「最後護身符」，但疫苗到貨量有限，需依照中央訂定的排序，依類別次序接種，前一順位完成後，才能輪得到其他順位。

昨天陳時中在疫情記者會中，為警察工作不捨，一度哽咽「為警察發聲」，但警察在公費疫苗接種順序中，除了在執行集中檢疫場所排在第一、二類外，一般基層員警排名第三。以高雄市警局來說，本土疫情爆發前警局造冊統計，基層員警歸類為第三類接種對象，次序低於第二的村里幹事、村里長及環保清消人員，同樣位處防疫第一線，有員警就為此不平。

警察身居第一線，疫情爆發前要掌握居家隔離、檢疫者行蹤，隨著本土病例5月以來爆炸性增長，基層員警工作如雪花般飛來，升級三級警戒後，要肩負取締、稽查未戴口罩的重任，還要留意勤區八大行業有無依法歇業、社區群聚以及協助衛生局疫調，但面對看不見的敵人，基層難免憂心自己染疫風險。

一名基層員警舉例，未戴口罩、八大等行業，這些對象並不是特定人，取締當下不清楚對方有無染疫，例如巡邏勤務多半只戴口罩、護目鏡，防護層級低，若碰到疑似確診個案，然免增加染疫風險。

高雄市就有偵查佐詢問完筆錄後，偵訊對象卻確診新冠肺炎，所幸員警採檢為陰性才鬆了一口氣。

另名基層所長表示，有些民眾或是現行犯嫌不服取締、盤查，動輒拳腳相向，若碰到頑劣對象，逮捕過程難免會有「人與人連結」，協助疫調工作也是如此，每天公布的確診者足跡呼籲民眾避開，但早在公布前，為了調閱畫面，警員早已涉足染疫熱區，每天接觸的人不知道從哪來，風險並不低。

已婚的基層員警無奈說，若中央重視第一線執勤員警，在疫情嚴峻當下，希望能將疫苗接種順序比照醫護人員，或為基層爭取更多疫苗數量，讓他們無後顧之憂執行勤務。 本土疫情爆發後，警察協助衛生單位進行防疫工作，基層置身第一線染疫風險增，有員警就希望未來疫苗陸續到貨後，能將第一線人員列入優先接種對象。圖／讀者提供

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