快訊

上海復星有意贈BNT疫苗 陳時中：中國沒在打的我們有點興趣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

指揮中心同意離島設快篩站 陳玉珍：應松山機場就設

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨立院黨團上午舉行「疫情當頭 扶危濟急 展延紓困 刻不容緩」記者會，提出十大訴求。金門縣立委陳玉珍會中回應離島得設非強制性快篩站政策。圖／國民黨團提供
國民黨立院黨團上午舉行「疫情當頭 扶危濟急 展延紓困 刻不容緩」記者會，提出十大訴求。金門縣立委陳玉珍會中回應離島得設非強制性快篩站政策。圖／國民黨團提供

國內新冠肺炎疫情升溫，中央流行疫情指揮中心昨終同意離島得設非強制性快篩站，讓中央與金門縣政府快篩站設置爭議落幕。金門縣立委陳玉珍上午表示，中央的做法為德不卒，應在松山機場就設快篩站，讓要搭機到離島的人出發前就先篩檢。

陳玉珍舉例，離島醫療量能不足，金門縣政府主張在機場設快篩站，就是要阻絕病毒於離島境外，但以昨天本島搭飛機去金門僅一百多人，若能在松山機場就設快篩站，讓要搭機至離島的人先篩檢，不用戰線再拉到金門，這樣也較節省量能。

陳玉珍說，現行做法還是可能發生，民眾至離島後才發覺確診，仍要後送回台灣醫療，中間對同在密閉飛行器中的機組員與乘客又是很大風險。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

金門快篩令被撤 旅台各同鄉會串聯發聲明力挺楊鎮浯

調查局否認蒐報「校正回歸」不滿留言 藍委：公然說謊

查校正回歸留言？ 陳玉珍：先查指揮中心假數據

防疫新名詞「校正回歸」 網友梗圖響應創意無限

相關新聞

上海復星有意贈BNT疫苗 陳時中：中國沒在打的我們有點興趣

國內疫苗用量吃緊，近日地方政府紛紛祭出自救措施，中國大陸國台辦也提出，上海復星醫藥集團有意願將其代理的德國BNT疫苗給予...

【5/26確診地圖】今新增302本土、331校正回歸！死亡攀升11例「破單日紀錄」

新冠肺炎本土疫情自5月15日雙北升為警戒三級以來，確診者已破四千例。今又新增633例本土個案，分別為302例本土及校正回...

嘉義縣某學校驚傳學生確診 學校宿舍同寢室2人呈陽性

嘉義縣某學校1名家住彰化的男學生，日前返鄉時接觸的阿姨確診，3天前他採檢結果也確診、已公布為彰化的個案；衛生單位與校方緊...

新冠肺炎近日死亡個案大增 張上淳：多有潛在疾病

新冠肺炎本土疫情日趨嚴峻，今天新增11例死亡個案，創單日新高。指揮中心公布今天死亡案例為9男2女，年齡介於50多歲至70...

強化5措施！外出不戴口罩罰定了 指揮中心：不再勸導

因應本土疫情持續嚴峻，中央流行疫情指揮中心今天宣布，強化新冠肺炎第三級疫情警戒相關措施及裁罰規定，共計更新五點。其中，民...

獨／「想轉床轉不出去」急診科：和平醫院一個月後飽和

雙北醫療量能告急，指揮中心更宣布醫學中心需至少設立20床ICU病床，一般醫院需設置少10床，另外為了增加病床周轉率，更下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。