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指揮中心同意離島設快篩站 陳玉珍：應松山機場就設
國內新冠肺炎疫情升溫，中央流行疫情指揮中心昨終同意離島得設非強制性快篩站，讓中央與金門縣政府快篩站設置爭議落幕。金門縣立委陳玉珍上午表示，中央的做法為德不卒，應在松山機場就設快篩站，讓要搭機到離島的人出發前就先篩檢。
陳玉珍舉例，離島醫療量能不足，金門縣政府主張在機場設快篩站，就是要阻絕病毒於離島境外，但以昨天本島搭飛機去金門僅一百多人，若能在松山機場就設快篩站，讓要搭機至離島的人先篩檢，不用戰線再拉到金門，這樣也較節省量能。
陳玉珍說，現行做法還是可能發生，民眾至離島後才發覺確診，仍要後送回台灣醫療，中間對同在密閉飛行器中的機組員與乘客又是很大風險。
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