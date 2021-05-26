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疫情嚴峻搶打AZ疫苗！台中：剩1960劑不足半天存量
新冠肺炎本土疫情嚴峻，台中市AZ疫苗存量吃緊，不到一天存量。台中市衛生局今天統計，台中市疫苗庫存1960劑，以台中每天4500劑需求計算，不足半天存量，疫苗量非常吃緊。
台中市衛生局說明，過兩日中央會再配送疫苗劑量，待確認收到疫苗劑量後，目前預計優先提供高風險的防疫前線人員施打，比如給18間專責醫院院內醫事人員接種及協助快篩站基層醫事人員接種。
台中市衛生局說明，台中市第一線醫護人員約3.67萬人，AZ疫苗剛開放接種時，平均一天接種量約200劑，後隨著疫情增溫，不但醫護接種意願高，增加民眾自費、公費接種，接種量也增加數倍。
台中市衛生局指出，本月13日中央疫情指揮中心公布台北市萬華茶室確診案例足跡，台中市自費、公費疫苗預約大爆滿，當天衛生局即通知各醫院調控預約、暫停現場掛號，集中開放給第一線醫護人員接種，後因疫苗存量吃緊，剩不到二天，18日起暫停民眾自費、公費接種AZ疫苗暫停接種，已預約者保留，待疫苗供應充足後，再恢復接種。
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