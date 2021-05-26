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國產疫苗拚7月上陣？政院：必須經過緊急授權才能用

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
行政院。本報資料照片
行政院。本報資料照片

面對新冠肺炎疫情，目前政府簽約有近3千萬劑疫苗，其中有三分之一的主力集中在國產疫苗。然而，根據我國疫苗研發的最新進度，仍介於第二期臨床試驗和第三期臨床試驗之間，行政院表示，到時要按程序，一定要經過緊急授權。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨宣布，國內6月預計將有200萬劑疫苗到貨，8月底累計到貨1000萬劑，其中包含國產疫苗在內。蔡英文總統日前也表示，民眾預計7月底就能打第一波國產疫苗。

而衛福部日前也指出，目前已經完成採購、訂有合約的疫苗，有近3000萬劑，包括1000萬劑AZ疫苗、1005萬劑國產疫苗、505萬劑莫德納疫苗，以及COVAX部分取得476萬劑疫苗。國產疫苗實為大宗。

不過根據聯合國兒童基金會統計，台灣目前有6家疫苗研發單位，有2家仍在臨床前階段、另有2家則進入第一期臨床試驗，而進度最快的2家仍介於第二期臨床試驗和第三期臨床試驗之間。

食藥署日前已訂出新冠肺炎疫苗的緊急授權條件（EUA），只要能夠通過3000人的二期臨床試驗，並經一個月的追蹤，確認受試者安全且疫苗有效就能展開量產。

對於會不會有緊急授權的，行政院官員表示，必須符合相關規定，無論是國產疫苗，或是國外疫苗開發過程中，都有針對疫情的特殊性、急迫性，給予緊急授權的機制，國產疫苗也會按照這個前提，到時一定是經過緊急授權，才能夠投入使用。

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