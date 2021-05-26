員警執勤包得密不透風 換班時也要全身消毒
國內警察陸續傳出確診新冠肺炎，雙北已有四個分局員警染疫，其中台北市萬華警分局最大的派出所西門町所六十名員警居家隔離十四天，派出所關門。雙北多名員警為值勤身處第一線而染疫，中央流行疫情中心指揮官陳時中感到不捨。
警察身居第一線，但在公費疫苗接種順序列第五類，指揮中心表示參與防疫工作者可往前移到第一、二類，就是比照醫護、防疫人員。上午篩檢站執勤的員警包得密不透風，換班時也要全身消毒，相當辛苦。
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