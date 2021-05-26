柯文哲憂北市疫苗剩20劑 鍾沛君：中央勿「張飛打岳飛」

台北市長柯文哲認為疫苗是解決疫情的最終方案，台北市衛生局能運用的疫苗剩20劑。台北市議員鍾沛君指出，指揮中心發言人莊仁祥卻說台北醫療院所疫苗截至昨天還有七千多劑，誰狀況外？誰在裝傻？疫情當前，請中央指揮中心不要再為難台北市。

鍾沛君說，今天，有20名醫護在北市聯醫打了AZ疫苗，那區區兩瓶20劑，是市長公開這個狀況，語重心長重申「疫苗是解決疫情的最終方案」，指揮中心發言人莊仁祥卻說台北醫療院所疫苗截至昨天還有七千多劑，然後「特定媒體」，馬上撰稿下標「柯文哲狀況外」。

鍾沛君說，誰狀況外？誰在裝傻？第一、 柯文哲講的是台北市政府所轄剩20劑，指揮中心答的是位在台北市的醫院有7000多劑。後者包括台大、北醫，就算還有疫苗，也是由前線吃緊的院方自行調配運用。白話文就是，柯文哲憂心北市府能調配的疫苗只剩20劑，無法支援數量已經歸零的醫院，莊仁祥發言人回答的卻是位在台北市的醫院還有疫苗，根本「張飛打岳飛」，堂堂指揮中心玩這種文字遊戲有意義嗎？算不算假新聞啊。

第二、 說到底，那七千多劑集中在11家醫院，而台北市目前有10家醫院全數打完一劑不剩，9家剩不到100劑，3家醫院低於150劑，而且目前無法再得到配發。指揮中心摸摸自己的專業，這種庫存足夠嗎？更別提，現在優先施打醫護都已經數量吃緊，一般民眾不知要等到猴年馬月才有疫苗，傻眼的是，講到疫苗，指揮中心似乎還把回擊柯文哲放優先，問題是，這樣就能分散疫苗不足的注意力嗎？

鍾沛君表示，同一天，南投縣長林明溱銜民意喊話，要蔡政府放下立場，透過輝瑞BNT疫苗 的大中華代理商上海復星購買，幾家「特定媒體」的報導卻是南投「要買中國疫苗」。

鍾沛君指出，她不知道疫情延燒全國的此刻，還滿腦政治盤算的官在想什麼？她只知道，民眾都在等疫苗，「我們都想好好活下去，疫苗是唯一解方，給我們疫苗，停止政治操作。」

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