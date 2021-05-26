5月26日疫情懶人卡／北捷文湖線1員工PCR確診、東吳大學1名學生確診
疫情急速升溫，多縣市都有個案，每天各地傳聞紊亂，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握。（延伸閱讀：5月25日疫情懶人卡）
▌東吳大學1名學生確診 全國單日確診27生創新高
東吳大學表示，5月23日接到校內學生來電，告知台北市衛生局通知他確診新冠肺炎，是輕症，且已回南部居家隔離。該生上課都有戴口罩，校方已於5月15日全校消毒，也已全校改採遠距課程。...more
▌北捷文湖線1員工PCR確診 5人居家隔離、22人自主健康管理
台北捷運近日不斷傳出有員工確診，台北市政府昨日證實，龍山寺有1名保全確診、4名包含派遣員、站務員、清潔人員及保全人員快篩陽性，北捷今晚間發出聲明表示，24日接獲1名人員主動通報PCR確診，據了解，該名員工就是今早傳出的捷運文湖線工作人員。...more
▌刑事局國際科3警官快篩陽性 辦公室緊急消毒
刑事局偵三大隊楊姓偵查員確診新冠肺炎，同大隊及有密集接觸官警陸續接受快篩，同大隊朱姓偵查員呈陽性；昨天新增國際科3名警官陽性，依衛生單位指示住防疫旅館，辦公室晚間緊急消毒。...more
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