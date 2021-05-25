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北市刑警大隊昨全員篩完 警證實又1人篩陽已完成清消

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導
台北市警局刑警大隊。記者李隆揆／攝影
台北市警局刑警大隊。記者李隆揆／攝影

台北市刑警大隊日前一名小隊長確診、兩名偵查佐快篩陽性，昨又有一人快篩陽性，目前已送至防疫旅館等待PCR檢測結果出爐，警方昨天完成駐地清消，強化分流上班、異地辦公機制，確保員警健康狀況。

警方證實，自一名小隊長確診後，兩名偵查佐篩陽但PCR陰性，刑大至昨日全員完成快篩，全數篩陰，唯獨1名同仁篩陽，其未有疑似染疫症狀，近日僅因長期性鼻竇炎稍感不適，不排除是偽陽，目前送至防疫旅館等候檢測結果出爐，警方獲報後進行清消，要求同隊人員落實戴口罩及自主健康管理。

台北市警局刑警大隊。記者李隆揆／攝影
台北市警局刑警大隊。記者李隆揆／攝影

新冠肺炎 COVID-19

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