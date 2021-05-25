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新北刑大4隊員篩檢陽性 同層樓人員全數自主健康管理
新冠肺炎疫情延燒，又有警務人員受害。新北市刑警大隊1名隊員昨主動快篩呈陽性，連同該隊員所屬的科技犯罪偵查隊全部今進行快篩，共約50人左右，有3人呈現陽性反應。連同昨天的隊員4人都進行PCR檢測，將等待2至3日才可確認是否確診。
據了解，這名科偵隊員在本月21至23日放假，放假期間身體不適，24日又多請一天假，主動前往醫院快篩，不料結果呈現陽性反應，該員立即居家隔離，並通知新北刑大。
新北刑大表示，該隊員辦公的刑大5樓皆淨空消毒，請同樓層人員全數進行居家自主健康管理，並安排約50人左右前往快篩，目前有陽性反應的4人已進行PCR檢測，將等待2至3日才可確認是否確診。
新北刑大指出，昨已進行消毒，今上午與下午也進行消毒，目前刑大已分流上班，6樓禮堂也劃分了4個辦公區域，將採異地辦公及分流方式上班。
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